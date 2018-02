Soliera. Sicurezza e Controllo del Vicinato, un incontro a Limidi

Mercoledi 7 febbraio alle ore 20.30, presso il Centro Sociale “O. Pederzoli" di via Papotti 18, a Limidi di Soliera, è in programma un nuovo appuntamento per la promozione della sicurezza urbana. L’iniziativa viene proposta dall’Associazione Controllo del Vicinato della Sezione Terre d’Argine. La cittadinanza è pertanto invitata a partecipare all'incontro, a cui parteciperà anche la responsabile della Dipendenza territoriale di Soliera Lorella Magnanini.

L’Associazione Controllo del Vicinato, composta di membri e coordinatori dei gruppi di Controllo del Vicinato e da esperti volontari, fornisce consulenza e supporto ai gruppi già costituiti e in via di costituzione, alle Amministrazioni comunali che intendono promuovere progetti di sicurezza residenziale nel proprio territorio, alle Polizia Locali e ai privati cittadini che intendono familiarizzare con il progetto di Controllo del Vicinato.

I gruppi di Controllo del Vicinato possono registrarsi sul sito dell’Associazione per ricevere gratuitamente supporto, informazioni, documentazione e formazione. Il censimento dei gruppi permette inoltre all’Associazione di valutare la diffusione del Programma a livello nazionale.