Soliera, il sindaco Giuseppe Solomita si candida per il bis nel 2019

Nella serata di giovedì 25 ottobre, si è riunita l’Assemblea comunale del Partito democratico di Soliera che, all’unanimità, ha votato il documento che sancisce l’avvio del percorso verso il voto alle amministrative di primavera. Il Pd riconosce il buon lavoro portato avanti dal sindaco Solomita e dalla sua squadra e lo sosterrà per un secondo mandato in modo da completare il lavoro ancora da svolgere.

Questo il commento del segretario comunale del Pd di Soliera Roberto Drusiani: “Con il voto unanime dell’Assemblea, il Pd di Soliera ha, di fatto, avviato il percorso verso il voto amministrativo di primavera. In realtà, il lavoro è cominciato da alcuni mesi quando abbiamo aperto una fase di consultazione con i nostri iscritti e simpatizzanti: ne è emerso un giudizio positivo sull’attuale Amministrazione, sul sindaco in particolare, e sulla realizzazione del programma, pur con alcune puntualizzazioni su alcune criticità su cui concentrarci in questo ultimo scorcio di mandato, ma soprattutto nella redazione del prossimo programma di governo. Anche il sondaggio promosso tra tutti i cittadini di Soliera a metà mandato aveva raccolto giudizi positivi sull’operato dell’Amministrazione. A questo si aggiunga l’appello sottoscritto da un centinaio di cittadini solieresi, non iscritti al nostro partito, che hanno chiesto, nel luglio scorso, al sindaco Solomita di ricandidarsi per concludere i progetti avviati e proseguire nel programma messo a punto per Soliera.

"Il segretario aggiunge: "Com’è noto, la nostra città è guidata da una coalizione di centro-sinistra che, in questi anni, si è rivelata solida e coesa. L’obiettivo che come partito dobbiamo darci, ora, è non solo quello di consolidare questa alleanza, ma di allargarla ulteriormente, ovviamente all’interno di un campo largo di centro-sinistra, in particolare alla cosiddetta società civile, all’associazionismo e ai singoli cittadini che abbiano la voglia di impegnarsi per la nostra comunità. Questa rinnovata e rafforzata alleanza dovrà presentarsi, a nostro avviso, alle prossime amministrative a sostegno dell’attuale sindaco Roberto Solomita. Il nostro partito, insieme ai nostri presenti e futuri alleati politici e civici, quindi, dovrà aiutare Solomita a costruire il prossimo programma di legislatura organizzando tavoli, forum, incontri mirati su temi specifici e coinvolgendo il numero più ampio di persone. La sfida che ci attende non è facile, ma dobbiamo costruire tutte le condizioni per vincerla. Dovremo essere umili, uniti e coesi, dovremo essere capaci di intercettare le esigenze della nostra città e dei nostri concittadini, dovremo essere coerenti e pragmatici, ma anche innovatori, e perché no, anche un po’ sognatori. Con un lavoro serie e approfondito sapremo garantire le risposte di cui Soliera necessita”.