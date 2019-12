Regionali 2020. Bonaccini cresce ancora nei sondaggi e nel gradimento

Cresce ancora il consenso di Stefano Bonaccini tra gli elettori dell'Emilia-Romagna in vista delle prossime elezioni. E il centrosinistra torna davanti nei sondaggi, trascinato anche dal richiamo positivo della lista civica del presidente. è quanto emerge dalla nuova rilevazione condotta fra il 2 e il 4 dicembre da Emg Aqua, su un campione statistico di mille persone.

Rispetto al precedente sondaggio di novembre, nei dati portati oggi ad Agorà, crescono le intenzioni di voto a favore di Bonaccini, che ora è al 46,5% (+1%), con la sua lista civica accreditata di oltre il 10%. Stabile invece la candidata leghista del centrodestra, Lucia Borgonzoni, ferma al 44%, che rimane comunque vicina al governatore uscente ma con un distacco che sale a 2,5 punti percentuali. In discesa nelle intenzioni di voto invece il candidato dei 5 stelle, stimato al 5,5% con un calo dell'1,5% rispetto alla rilevazione di novembre. Un rimanente 3,5% invece preferisce altri candidati.

La maggioranza degli emiliano-romagnoli resta poi convinta che sarà Bonaccini a governare anche nei prossimi cinque anni. Alla domanda "indipendentemente dal suo voto, secondo lei chi vincerà le elezioni regionali", infatti, il 47% si è espresso per il presidente uscente, con un aumento del 3,2% rispetto a novembre, mentre il 37% ha optato per Borgonzoni, che risulta in calo del 3%. C'è comunque un 16% che non risponde a questa domanda, mentre appena il 3% è convinto che la spunterà l'outsider dell'M5s.

Cresce infine anche il giudizio positivo su Bonaccini, premiato oggi dal 68% degli emiliano-romagnoli (+1% su novembre), che vedono in lui un aspirante presidente più serio e preparato della sua avversaria. Per quanto riguarda la valutazione dei candidati, infatti, Bonaccini stacca Borgonzoni nel giudizio degli elettori sia in fatto di serietà e onestà (55% contro 29%) sia sotto il profilo della preparazione e della competenza (58% contro 26%).

