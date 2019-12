Elezioni regionali Emilia-Romagna: sondaggio ModenaToday-Demopolis

Le tanto attese elezioni in Emilia Romagna si avvicinano. Il prossimo 26 gennaio gli aventi diritti al voto saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente della Regione. Una scelta importante non solo dal punto di vista locale. Il risultato potrebbe avere infatti anche un forte peso anche sul piano nazionale.

In vista di un appuntamento tanto atteso, ModenaToday e i quotidiani emiliano-romagnoli del Gruppo Citynews hanno deciso di lanciare un sondaggio - in collaborazione con l’Istituto Nazionale Demopolis - per indagare non solo sulle intenzioni di voto dei cittadini, ma anche sul gradimento riguardo alle politiche messe a punto negli ultimi anni sul territorio regionale, e su quali dovrebbero essere le priorità per il futuro Governo regionale.

Per rispondere al sondaggio occorrono meno di 3 minuti e non serve alcuna registrazione.