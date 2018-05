Lavori in ritardo, il sottopasso ex Benfra occupato dai senzatetto

"Dopo tanti fallimenti il Comune aveva promesso che in tempi brevi avrebbe completato l'opera, promesse che al momento non sembrano essere mantenute, visto che il cantiere risulta fermo. I residenti hanno inoltre notato da tempo la presenza di alcune persone, che soprattutto nelle ore notturne, si introducono nel cantiere". A segnalarlo è la Lega Nord di Modena.

"La zona è peraltro frequentata da turisti e da tanti ragazzi, vista sia la presenza del MEF che di alcuni locali - spiegano i rappresentanti del Carroccio - Probabilmente sono semplici senzatetto che hanno solo bisogno di un posto tranquillo al coperto per dormire, certo è, per la sicurezza di tutti, che queste persone vengano controllate e aiutate dalle tante realtà del territorio. Chi parcheggia l'auto, tornando la sera a casa, deve essere tranquillo e non avere sempre la paura che qualcuno possa seguirlo, o addirittura aggredirlo".

I leghisti Bagnoli e Sorannoa ttaccano: "Dobbiamo constatare, per l'ennesima volta, che a Modena, manca quasi del tutto, il controllo del territorio; le forze dell'ordine hanno poche auto a disposizione, e la gestione Muzzarelli/Chiari della Polizia Municipale manifesta tutti i propri limiti, i residenti sono perciò costretti a chiedere aiuto all'unica forza politica ancora vicina ai cittadini, la Lega. Muzzarelli continua a parlare di rigenerazione e di cose che stanno accadendo, la verità è che la città è ferma, come il cantiere di via Scaglietti".