Due Sottosegretari modenesi nel Governo, incarico a Ferraresi e Dell'Orco

Il Governo è stato impegnato in queste ore nella designazione delle deleghe e dei sottosegretari, ultimo atto formale per la composizione della squadra, nella quale Lega e 5 stelle si sono suddivisi gli incarichi in una logica di pesi e contrappesi. Tra i 45 viceministri e sottosegretari troviamo anche due esponenti del territorio modenese: i pentastellati Vittorio Ferraresi e Michele Dell'Orco.

Al primo, rieletto parlamentare lo scorso marzo, è stato affidato il ruolo da Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, mentre per Dell'Orco, non riconfermato in Parlamento nell'ultima tornata, si occuperà da Sottosegretario dei temi del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un ruolo, quest'ultimo, assolutamente cruciale anche per molte questioni legate alle grandi opere sul territorio modenese.

Questa la lista completa di Viceministri e Sottosegretari varata ieri sera dall'Esecutivo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

on. Guido GUIDESI, sen. dott. Vincenzo SANTANGELO, on. Simone VALENTE (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta);

on. dott. Mattia FANTINATI (Pubblica amministrazione);

on. Stefano BUFFAGNI (Affari regionali e autonomie);

on. dott.ssa Giuseppina CASTIELLO (Sud);

sig. Vincenzo ZOCCANO (Famiglia e disabilità);

pres. Luciano BARRA CARACCIOLO (Affari europei);

sen. Vito Claudio CRIMI (Editoria);

on. Vincenzo SPADAFORA (Pari opportunità e giovani);

Affari esteri e cooperazione internazionale

on. dott. Emanuela Claudia DEL RE

on. dott. Manlio DI STEFANO

sen. dott. Ricardo Antonio MERLO

on. dott. Guglielmo PICCHI

Interno

sen. Stefano CANDIANI

dott. Luigi GAETTI

on. dott.Nicola MOLTENI

on. dott. Carlo SIBILIA

Giustizia

on. dott. Vittorio FERRARESI

on. avv.Jacopo MORRONE

Difesa

on. dott Angelo TOFALO

on. Raffaele VOLPI

Economia e finanze

on. dott Massimo BITONCI

on. dott.ssa Laura CASTELLI

on dott. Massimo GARAVAGLIA

on. dott Alessio Mattia VILLAROSA

Sviluppo Economico

sen. dott Andrea CIOFFI

on. Davide CRIPPA

on. dott Dario GALLI

prof. Michele GERACI

Politiche Agricole alimentari e forestali

on. dott. Franco MANZATO

dott.ssa Alessandra PESCE

Ambiente, tutela del territorio e del mare

on. Vannia GAVA

on. Salvatore MICILLO

Infrastrutture e Trasporti

sig. Michele DELL’ORCO

on dott. Edoardo RIXI

sen Armando SIRI

Lavoro e le politiche sociali

on. Claudio COMINARDI

on. Claudio DURIGON

Istruzione, Università e Ricerca

prof. on. Lorenzo FIORAMONTI

prof. Salvatore GIULIANO

Beni e attività Culturali e il turismo

sen. dott.ssa Lucia BORGONZONI

on. dott. Gianluca VACCA

Salute

prof. Armando BARTOLAZZI

on. dott .Maurizio FUGATTI