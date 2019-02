Biglietti e abbonamenti Seta, per i richiedenti asilo fondo da 1.300 euro

Il contributo pubblico a favore di rifugiati e richiedenti asilo per l’acquisto di biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale nel 2018 è stato di 1.327 euro (546 euro a carico del Comune e 781 a carico della Regione). Questo a fronte di poco più di 23 mila euro di contributo pubblico a favore degli anziani; di circa 20 mila per le persone con disabilità e di 13.112 euro di agevolazioni per le famiglie numerose.

Lo ha specificato l’assessora alla Mobilità Alessandra Filippi rispondendo oggi, giovedì 21 febbraio, in Consiglio comunale all’interrogazione di Luigia Santoro, Lega nord, sui costi sostenuti dal Comune per le agevolazioni sul trasporto pubblico per rifugiati e richiedenti asilo. Facendo riferimento agli incontri di educazione civica con i richiedenti asilo promossi nell’ambito del progetto “In rete con i migranti” promosso da Ancescao (Associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti), la consigliera ha quindi chiesto anche se ci sia stato anche in questo caso un contributo del Comune e quante persone vi abbiano partecipato.

L’iniziativa “In rete con i migranti”, ha risposto l’assessora Filippi, “è stata completamente finanziata da Ancescao, in parte con fondi provenienti dall’associazione nazionale e in parte con fondi propri, per un totale di settemila euro. Il Comune – ha precisato l’assessora – ha contribuito con un patrocinio non oneroso e mettendo a disposizione dell’Associazione le sale dove si sono tenuti gli incontri, ai quali si sono registrate complessivamente circa 120 presenze, e anche la guida in occasione della visita ai monumenti modenesi”.

In replica, la consigliera Santoro, ha ringraziato l’assessora “per la risposta precisa ed esauriente”.