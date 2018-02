Spezzano. Continuano lavori di messa in sicurezza alle scuole Bursi

La scuola secondaria di primo grado Francesco Bursi di Spezzano, dopo quarant’anni dalla sua costruzione, comincia ad evidenziare qualche problema. In particolare nei mesi passati si erano evidenziate infiltrazioni d'acqua presso l'aula di informatica.

Oltre all'intervento effettuato l’estate scorsa con la messa in sicurezza della scuola attraverso l'installazione della rete antisfondellamento e irrigidimento di alcuni solai del primo piano, sono stati effettuati interventi su alcuni punti della copertura che hanno migliorato la situazione delle infiltrazioni d'acqua, ma non sono stati risolutivi, poiché la copertura necessita di un rifacimento totale del manto.

Sono stati appaltati in dicembre i lavori di rifacimento completo della copertura di tre blocchi della scuola, per una spesa complessiva di circa 26.000 € e si attendono le condizioni metereologiche favorevoli per realizzarli.