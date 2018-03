Spostamento del Centro Prelievi dal PalaPanini, ipotesi Polisportiva Modena Est

“Il centro prelievi Modena est non si sposterà dalla sede attuale presso il Palazzetto dello Sport in tempi brevi, sicuramente non quest’anno. In ogni caso, anche successivamente, il centro rimarrà a Modena est, in una posizione centrale e facilmente accessibile che Comune e Azienda stanno valutando dopo aver ascoltato anche le istanze della cittadinanza. L’ipotesi allo stato attuale più accredita, individuata insieme al Quartiere 2, è che venga collocato in locali all’interno della Polisportiva Modena Est di via Indipendenza valorizzando, in questo modo, il ruolo di presidio sociale di comunità che svolge la struttura. I servizi tecnici hanno già valutato la fattibilità del progetto e definito le modifiche strutturali da apportare”.

Lo ha detto l’assessora al Welfare del Comune di Modena Giuliana Urbelli in Consiglio comunale lunedì 26 marzo rispondendo all’interrogazione di Antonio Carpentieri del Pd che chiedeva se fosse confermato l’impegno dell’Amministrazione a mantenere il Centro prelievi nella zona di Modena est e quale collocazione fosse stata trovata.

“Il trasferimento del servizio – ha continuato Urbelli - si colloca nell’ambito del piano di riorganizzazione delle sedi socio sanitarie, uno dei punti chiave del programma di questa amministrazione ed uno degli assi portanti delle politiche condivise con l’Azienda sanitaria locale, assieme al processo di fusione Policlinico Baggiovara.

Nel piano rientrano la realizzazione della Casa Salute in via Fanti e della nuova sede della Medicina dello Sport presso R-Nord (attualmente si trova presso il Palazzetto dello Sport), cui si aggiunge il centro di educazione psico-motoria con una qualificazione del servizio. I progetti si inseriscono, per altro, nel quadro di riqualificazione complessiva del contesto R-Nord e della zona di via Canaletto e in generale della zona Nord della città.

Dopo aver chiesto la trasformazione in interpellanza, Vincenzo Walter Stella, Art1-Mdp-Per me Modena, ha espresso soddisfazione per il fatto che l’Amministrazione “ha mantenuto l’impegno di trovare un luogo per mantenere il centro prelievi a Modena est e la Polisportiva era uno di quelli che avevamo suggerito”. Anche Marco Bortolotti, M5s, ha sottolineato l’importanza di mantenere “la distribuzione capillare dei servizi sul territorio” mentre, Antonio Carpentieri, in replica, ha evidenziato come “spesso sia ancora possibile portare avanti istanze dal basso, aprire un dialogo tra i cittadini e le forze politiche che se ne fanno portavoce e risolvere un problema”.