Spumante e pasticcini in classe per la vittoria di Bonaccini, critiche al prof del Liceo

"Apprendiamo con tristezza che in una classe 5° del Liceo Muratori San Carlo, un professore ha deciso di festeggiare con dolci e vino la vittoria di Stefano Bonacini alle recenti elezioni regionali". A renderlo noto è Azione Studentesca Modena, il gruppo giovanile di destra, anche a seguito delle foto pubblicate sui social network da una studentessa della scuola modenese che immortala l'episodio.

"Ci rendiamo conto che il concetto di imparzialità politica all’interno degli Istituti sia troppo complesso da recepire, e ormai ne abbiamo preso atto, e appunto arrivare a manifestare il proprio pensiero politico senza usare alcun tipo di argomentazione, se non una bottiglia di spumante, è purtroppo una tristissima scelta perfettamente coerente con questa idea di imparzialità", commenta Azione Studentesca

"In una scuola che parla sì di educazione civica, ma che poi aborra ogni forma di dibattito o confronto tra idee politiche diverse, voler imporre il proprio pensiero agli studenti credendosi immuni da giudizi dall’alto della propria figura di insegnante, è senz’altro una mossa da vigliacchi e non da professori - prosegue l'associazione studentesca - Questa non-scuola non ci appartiene, noi crediamo ancora che gli studenti siano fuochi da accendere e non vasi da riempire. Aggiungiamo anche una cosa, non si beve vino in aula, sicuramente i genitori non saranno contenti di sapere che accade questo".