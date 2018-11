Maltempo. Il Governo dichiara lo stato di emergenza nazionale per l'Emilia-Romagna

"Bene la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il maltempo che ha colpito anche il nostro territorio nei giorni scorsi: l’Emilia-Romagna lo ha richiesto da subito e lo ha ottenuto, grazie al grande lavoro di ricognizione preliminare dei danni immediatamente attivato e concluso in tempi rapidissimi. Un impegno che continuerà ancora nei prossimi giorni per mantenere aggiornato il quadro della situazione, d’intesa con i territori. Intanto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha programmato un incontro con gli operatori economici della costa di Ferrara per valutare insieme le criticità aperte in seguito alle mareggiate e le possibili risposte”.

Così Paola Gazzolo, assessore regionale alla protezione civile, commenta il provvedimento approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri che riconosce lo stato di emergenza per le conseguenze di piogge, mareggiate e venti forti che hanno interessato tutte le province emiliano-romagnole a partire dallo scorso 27 ottobre.

“Viene così garantito il primo stanziamento di risorse concordato con il Governo per gli interventi più urgenti- aggiunge Gazzolo-. Lo stato di emergenza è inoltre la condizione per il rimborso dei danni a privati e attività economiche, con fondi nazionali”.