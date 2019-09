Stefania Grenzi è il nuovo segretario del Pd di Nonantola

Sabato scorso si è tenuto a Nonantola, nella nuova sede del Circolo Pd all’ex Mulino, il congresso straordinario per la scelta del nuovo segretario del Circolo. Con un voto unanime, gli iscritti al Pd di Nonantola hanno eletto nel ruolo di segretario Stefania Grenzi, 46 anni, attuale consigliere comunale, vicesindaco nelle due passate legislature.

“Voglio innanzitutto ringraziare chi mi ha dato fiducia – ha commentato Stefania Grenzi – in un momento così delicato per il Paese è dovere di tutti impegnarsi a favore della propria comunità. Il Partito democratico ha dimostrato, e deve continuare a dimostrare, di avere a cuore le esigenze e i diritti delle persone, a partire dai più deboli. Questo sarà il mio primo impegno, assieme all’ascolto e al confronto. La sede del Pd è aperta a tutti, a coloro che hanno bisogno, a coloro che vogliono impegnarsi assieme a noi, a coloro che hanno nuove idee e progetti per migliorare il nostro stare insieme”.