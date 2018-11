Elezioni 2019, spunta un candidato sindaco nell'orizzonte del centrodestra

Nell'abituale silenzio che circonda l'avvio delle campagne elettorali del centrodestra locale, emerge il nome di un potenziale candidato sindaco per la città di Modena. E' quello di Stefano Prampolini, già consigliere per la Lega Nord nei primi anni '90 e noto commercialista modenese. E' proprio la Lega il "main sponsor" di Prampolini, che seppur senza investiture ufficiali ha dato il via alla campagna elettorale aprendo un profilo Facebook dal quale ha annunciato la candidatura.

"La mia candidatura a Sindaco di Modena, come avete saputo, non deve rendere speciale il singolo soggetto bensì una comunità che supporta un programma mirato ad un profondo rinnovo della città. Ad esser speciale è la volontà del cambiamento, non altro e il mio impegno è rivolto in questa direzione. Buon lavoro a tutti", scrive Prampolini alludendo al fatto che il suo nome circolava già da qualche mese negli ambienti del centrodestra, come uomo scelto dalla Lega con l'ambizione di diventare traino della coalizione forte degli ultimi risultati elettorali.

Ad oggi, tuttavia, nè il Carroccio nè gli alleati - Forza Italia e Fratelli d'Italia - hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla figura del commercialista modenese, nè tantomeno sulla "geografia" della coalizione che intende presentarsi alla prossima tornata amministrativa. In queste settimane si sono avuti solo incontri e dialoghi informali tra i vari esponenti del centrodestra, senza alcun percorso comune: una "cordata" ancora tutta da costruire insomma.