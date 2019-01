Fusione dei comuni di Lama Mocogno e Montecreto: stop al percorso

Parere negativo in commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, presieduta da Massimiliano Pompignoli, al progetto di legge per l’istituzione di un nuovo Comune unico tramite fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, in provincia di Modena. Decisiva la mancata vittoria del ‘sì’ in entrambi i comuni in occasione del referendum consultivo del 7 ottobre scorso (a Montecreto avevano vinto i ‘no’, seppure di poco, ndr).

"Il percorso legislativo – evidenzia Luciana Serri (Pd), relatrice di maggioranza – s’interrompe e i due Comuni rimarranno distinti".

Andrea Galli (Fi) esprime soddisfazione per l’interruzione del processo di fusione, a suo avviso "contro natura ma, nonostante questo, perseguito fino alla fine con pervicacia dal Pd".