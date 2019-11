Il Comune di Mirandola espone il cartellone: “Verità per i bambini e le famiglie di Bibbiano”

“Verità per i bambini e le famiglie di Bibbiano”, campeggia sul cartellone affisso in piazza Costituente a Mirandola, sopra una transenna del cantiere di fronte al Municipio. La scelta di esporlo, a seguito dell’Odg presentato dalla Lega in consiglio comunale, è dell’amministrazione comunale mirandolese, affinché non venga meno l’attenzione sull’inchiesta “Angeli e demoni”.

"Una vicenda che, oltre a vedere coinvolte nell'indagine anche realtà connesse a Mirandola, ha molte analogie con quanto accaduto nella Bassa modenese 20 anni fa. Ma pure, per esprimere ferma condanna verso eventuali distorsioni e anomalie nei confronti dei diritti alla genitorialità e ai diritti dei minori", spiega una nota del Comune.

“Massimo rispetto verso le famiglie e i minori coinvolti”, tiene a precisare l’Amministrazione, confermando la piena fiducia sull’operato della magistratura, “Proprio perché il tema dell’infanzia è molto delicato è nell’interesse di tutti i cittadini, delle famiglie e dei bambini coinvolti arrivare alla verità.”