Crisi aziendale, striscione di Forza Nuova alla Martini di Concordia

Azione di Forza Nuova nella notte a Concordia sulla Secchia, dove è stato affisso con uno striscione con la scritta "Solo il lavoro dà il pane" all'esterno della Martini Sas, l'azienda avviata al fallimento dopo l'inatteso passo indietro sulla cessione di ramo d'azienda alla Coemar, Una situazione sulla quale anche la Regione sta cercando di intervenire, ma finora senza risultati apprezzabili.

Forza Nuova rivendica così il proprio messaggio: "Ancora una volta dobbiamo constatare l'incapacità del nostro ex-governo a trazione del partito democratico che con le proprie politiche di austerity e l'embargo alla Russia hanno condannato centinaia di aziende su tutto il territorio Italiano tra cui la stessa Martini Light. Nonché la solita inadeguatezza dei sindacati Cgil e Cisl che adesso parlano di 'incomprensioni con la procedura concorsuale'".

"Un duro colpo per tutto il distretto della bassa modenese nonché, in primis, per i lavoratori e le loro famiglie costrette così ad affrontare una crisi sistemica senza nemmeno la certezza di un lavoro. Nel silenzio delle maggiori istituzioni locali che continuano a fregarsene dei diritti sociali dei cittadini per spostare l'attenzione sui c.d. diritti civili proviamo a riportare l'interesse sul tema di maggiore importanza: il Diritto al Lavoro", chiosa Forza Nuova.