"Meno male che Tito c'è", lo striscione trovato davanti al circolo Terra dei Padri

E' apparso questa mattina lo striscione "Maresciallo siamo con te. Meno male che Tito c'è" davanti alla sede del circolo identitario la Terra dei Padri. Un giorno non a caso, quello scelto dall'autore dello striscione, in quanto il 10 Febbraio è giornata nazionale per la memoria delle vittime delle Foibe, che videro morire circa 11 mila italiani uccisi tra il 1943 e il 1945 da parte delle truppe rivoluzionarie di Tito.

"Un attacco violento, al limite dell'apologia di reato - commentano alla Terra dei Padri - firmato con la falce e il martello che non riesce a sporcare la Giornata e ci rafforza nel cementare la memoria dei martiri. Pur di esprimere un giudizio politico i soliti noti che hanno tempo da vendere non sono in grado di capire le sofferenze di chi fu gettato a morire nei crepacci carsici dai comunisti, né il calvario dei 350 mila esodati da Istria e Dalmazia che si sono dovuti reinventare una vita, lavorando giorno e notte per cercare di ricostruire ciò che Tito gli aveva strappato."