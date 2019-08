Comparto carni, si riunisce il tavolo istituzionale per discutere le vertenze aperte

La situazione del comparto della lavorazione delle carni e le vertenze tuttora in corso, come quella della Bellentani di Vignola, saranno al centro del Tavolo istituzionale dedicato al settore che si riunirà nella sede della Provincia entro la fine del mese di agosto. Come sottolinea Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, «da tempo le istituzioni stanno mantenendo una costante attenzione sull'evoluzione di un settore strategico dell'economia modenese. Riuniremo intorno al tavolo tutti i soggetti interessati per fare il punto della situazione, affrontando le diverse questioni aperte. Siamo consapevoli che i problemi non sono solo modenesi e per questo serve una legislazione nazionale per coniugare le esigenze di competitività di un settore in un mercato internazionale sempre più difficile, con la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, salvaguardano i livelli occupazionali».

Sulla necessità della convocazione del Tavolo concorda anche Massimo Paradisi, consigliere provinciale con delega sulla materia e sindaco di Castelnuovo Rangone, il quale manifesta «tutta la preoccupazione per la vertenza della Bellentani che ci auguriamo posso risolversi positivamente. Un episodio che comunque ripropone il tema delle modalità di gestione e del modello produttivo nel comprato della lavorazione delle carni sul quale le istituzioni devono mantenere un ruolo fondamentale per dare, non solo una prospettiva di qualità a questo settore fondamentale per il nostro territorio, ma anche contribuire affinché valori come la legalità e i diritti del lavoro non siano enunciazioni di principio, ma trovino applicazione concreta nelle nostre aziende».

Al Tavolo provinciale parteciperanno i rappresentanti degli imprenditori, centrali cooperative, sindacati, enti locali e degli assessorati competenti della Regione Emilia Romagna.