Strade, scuole e riforma delle Province: le sollecitazioni di Tomei agli Stati Generali

«Serve una nuova riforma degli enti locali per mettere le Province nelle condizioni di garantire, nel modo migliore, i servizi fondamentali legati alla viabilità e alla scuola. E negli Stati generali in corso a Roma presenteremo le nostre proposte». E' questa la sollecitazione che arriva da Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena e dell'Upi regionale, in occasione dell'incontro in programma oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 18, agli Stati generali promossi dal Governo a Villa Pamphili a Roma, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la delegazione di Regioni, Province e Comuni che per le Province è guidata dal presidente dell'Upi nazionale Michele De Pascale.

«In occasione dell'incontro - aggiunge Tomei - i nostri rappresentanti proporranno che metà delle risorse del Recovery fund, che sarà destinato agli investimenti, venga utilizzato per rendere sicure strade, ponti e per sviluppare un'edilizia scolastica di qualità. Occorre partire dalle esigenze dei territori, da quelli più svantaggiati, investendo sulla tutela ambientale, nuove tecnologie e sburocratizzazione. Le Province quale ente di area vasta in questa strategia possono avere un ruolo importante, ma serve una riforma istituzionale per consentirci di operare in modo efficace».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Provincia di Modena gestisce oltre mille chilometri di strade provinciali e per quanto riguarda le scuole superiori ha la competenza su 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e oltre 500 laboratori che ospitano oltre 34 mila studenti.