Bretella bloccata dal Ministro Toninelli, la Provincia: "Sconcertante"

«La decisione del ministro Toninelli di sottoporre il progetto della bretella Campogalliano-Sassuolo all'analisi costi benefici del tavolo tecnico del Governo sconcerta e preoccupa perché in un momento in cui si dovrebbe accelerare per ridurre il ritardo in tema di infrastrutture, che riguarda peraltro tutto il paese, si vuole mettere in discussione un'opera fondamentale». E' il commento di Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, all'annuncio del Governo che il progetto del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo sarà sottoposto a una analisi costi-benefici.

«Bloccare un'opera di questo tipo, oggi - aggiunge Tomei - significa mettere a rischio la competitività e le prospettive di sviluppo di un intero territorio in un momento di grande incertezza caratterizzato da profonde trasformazioni sui mercati internazionali». Tomei nel ricordare che le procedure per realizzare l'opera sono praticamente completate, ribadisce che «è assurdo interrompere ora l'iter esecutivo di un progetto fondamentale per il nostro territorio».

Riprendendo le preoccupazioni espresse dal presidente regionale Stefano Bonaccini e dai tanti amministratori locali, Tomei ha promosso un incontro con i sindaci modenesi interessati dal progetto, lunedì 18 febbraio, nella sede della Provincia, in occasione dell'Assemblea dei sindaci, per discutere tutte le iniziative per contrastare «questo vero e proprio blocco degli investimenti che colpisce tutto il paese e le nostre comunità».