Danilo Toninelli in città per il Motor Valley Fest: "Assalto al futuro"

"Modena è una delle capitali mondiali dei motori e vogliamo che continui ad esserlo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, in visita all’area Innovation & Talents del Motor Valley Fest, al Laboratorio aperto nell’Ex Centrale AEM, che ospita 14 università, 30 startup e 14 tra aziende, partner e sponsor.

"Siamo qui come governo per valorizzare un “assalto” al futuro - ha aggiunto il ministro Toninelli nel suo tour dello spazio dedicato alle nuove frontiere dell’automotive -, per valorizzare le meravigliose imprese di questo territorio e creare insieme a loro le condizioni perché continuino a produrre ed esportare sempre di più".

Toninelli parla anche della recente novità sulla A22 Modena-Brennero, per la quale il ministro si dice "molto felice". Quella per l'Autobrennero è la prima concessione "totalmente pubblica" con un consorzio di enti pubblici che appunto "useranno fino all'ultimo centesimo gli utili per reinvestire sul territorio"; cambia, dice Toninelli, "il paradigma: perchè, prima era 'facciamo i soldi per dividerceli', legittimamente; ora è 'gli utili li reinvestiamo'". E nel dirlo esclude che questo comporti un danno per le casse degli enti pubblici che prima introitavano quelle risorse da usare per altri interventi locali. Il beneficio locale resta, è la rassicurazione del ministro: gli utili sono "vincolati al riutilizzo sul territorio". E Toninelli vede nel modello della A22 anche il nuovo strumento per recuperare il gap di manutenzione anche su altre infrastrutture.