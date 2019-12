Elezioni Regionali 2020 | Tutte le liste e i candidati della provincia di Modena

Oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli saranno chiamati al voto, domenica 26 gennaio 2020, per eleggere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Gli oltre 4.500 seggi nei 328 comuni della regione resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio.

Alla competizione parteciperanno sette differenti candidati alla Presidenza: Stefano Bonaccini per il centrosinistra, Lucia Borgonzoni per il centrodestra, Simone Benini per il Movimento 5 Stelle, Stefano Lugli per L'Altra Emilia Romagna, Marta Collot per Potere al Popolo, Laura Bergamini per il Partito Comunista e Domenica Battaglia per il Movimento 3V Vaccini-Vogliamo-Verità.

Nella provincia di Modena sono 17 le liste in campo, sei per ciascuna delle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra e altre cinque in corsa da sole con i rispettivi candidati presidenti.

Di seguito le liste dei candidati consiglieri e dei presidenti:

Bonaccini Presidente - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Eugenia Bergamaschi, Erika Coppelli, Chiara Giovenzana, Giulia Pigoni, Roberto Adani, Damiano Pietri, Maurizio Borsari e Stefano Tortini.

Partito Democratico - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Giuseppe Boschini, Giulia Bosi, Palma Costi, Enrico Campedelli, Francesca Maletti, Piergiorgio Rebecchi, Luca Sabattini e Luciana Serri.

Emilia-Romagna Coraggiosa - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Erica Biagini, Paolo Trande, Cinzia Cornia, Mauro Sentimenti, Aldo Arbore, Donatella Ascari, Carlo Magnoni e Martina Venturelli.

Europa Verde - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Aime Paola, Berardi Francesca, Cerami Lillo Bruno, Cerillo Fiorella, Filippi Alessandra, Ganzerli Simone, Giuliani Giorgio e Sassi Marco.

+Europa, PRI, PSI - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Giovannoni Ruben, Castiello Anna, Cristoni Paolo, Manni Marcella, Briscagli Giampaolo, Mussini Vanessa, Savino Teresa, Montanari Ivan.

Volt - a sostegno del candidato presidente Stefano Bonaccini

Candidati consiglieri: Alessandro Lima, Margherita Ippolito, Francesco Marino, Emanuela Ferrari, Giorgio Ippolito, Marianna Guareschi e Cristina Lattuca.