Ritardi nella consegna delle lettere, chiesta audizione in Regione per i vertici di Poste

Sbarca in Regione il caos sulla mancata consegna della posta in diversi centri della provincia di Modena. Giulia Gibertoni - consigliera modenese del Movimento 5 Stelle - dopo aver presentato nei giorni scorsi un’interrogazione sui ritardi della consegna di lettere e raccomandate, ha richiesto un’audizione urgente in Commissione dei vertici regionali di Poste italiane, i sindacati e l’assessore alle Attività produttive, Palma Costi.

“I ritardi nella consegna lamentati dai cittadini, e che in alcuni casi ha sfiorato anche il mese, sono assolutamente inaccettabili – spiega Giulia Gibertoni – Ritardi che sono diventati ancor più gravi visto che si sono verificati in un particolare momento dell’anno, dove erano attesi anche i bollettini per pagare la TARI ed altre imposte, producendo così un doppio danno per i cittadini. Ecco perché chiediamo che Poste Italiane venga in Regione a spiegare i reali motivi di un servizio che definire lumaca sarebbe un eufemismo”.

La pentastellata, come aveva ricordato anche nella sua interrogazione, crede che sia necessario anche da parte della Giunta regionale una valutazione sulle modalità di esecuzione delle operazioni di consegna della corrispondenza da parte degli operatori del settore nel territorio regionale. “Purtroppo inconvenienti come quelli che si stanno verificando in provincia di Modena sono all’ordine del giorno anche in altre zone della nostra regione – conclude Gibertoni – Per questo crediamo che sia arrivato il momento di fare chiarezza su questa vicenda e capire una volta per tutte le cause di questi continui disservizi”.