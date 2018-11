Pd Spilamberto, ricandidatura in vista per il sindaco Costantini

Un altro nome si unisce alla schiera dei sindaci Pd in carica che proveranno ad essere riconfermati nel 2019. Si tratta di Umberto Costantini, primo cittadino di Spilamberto: nei giorni scorsi infatti si è riunito il Direttivo del Partito Democratico del Circolo del paese, allargato a tutti gli iscritti, per discutere le proposte di candidature in vista delle prossime elezioni amministrative 2019.

Questo il commento del segretario del Circolo Pd Niccolò Morselli: “Nel corso della precedente riunione del 17 ottobre scorso, come segretario avevo illustrato gli esiti del sondaggio condotto fra larga parte degli iscritti durante i mesi estivi. In quell’occasione il sindaco uscente Umberto Costantini aveva offerto al partito la sua disponibilità a ricandidarsi, facendosi portatore di un progetto civico sostenuto dal Pd, che unisca le forze del centrosinistra e dell’associazionismo locale a 360 gradi. Contestualmente anche l’assessore Fabrizio Nardini si era fatto promotore di una proposta alternativa, sia sul piano metodologico che di temi, partendo dall’esperienza amministrativa maturata e ponendosi in alternativa rispetto alle criticità emerse in questi anni. Nardini ha sempre sostenuto la sua lealtà al sindaco, pur nella diversità delle proposte.

Il partito esprime dunque un giudizio sostanzialmente positivo sul lavoro instradato dall’Amministrazione in questi anni e dà piena fiducia nel sindaco uscente, che risulta essere "nuovamente e con convinzione il candidato del Pd di Spilamberto, in un’ottica di continuità e unità. Tale riconferma si è concretizzata inoltre in chiusura di dibattito con il voto unanime dei membri del Direttivo del documento di proposta presentato da Umberto Costantini".