Unimore, sono 695 gli studenti idonei che non hanno ricevuto la borsa di studio

"Nella giornata del 21 dicembre 2017 abbiamo ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna i dati in merito agli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio. In totale gli studenti che risultano idonei sono 21.258 studenti e che risultano assegnatari di borsa sono 18.111, mentre gli studenti non assegnatari sono saliti a 3.147 per un totale di spesa che ammonterebbe ad 58.830.251,05 euro".

Lo fa sapere Unione Universitaria, sindacato studentesco collegato alla Cgil. "La notizia drammatica è quella riguardante il dettaglio di quanto ammonta la cifra per coprire gli idonei non assegnatari: a bilancio mancano 8.573.075,23€. Per quanto riguarda nello specifico dell'Università di Modena e Reggio Emilia su un totale di 3.568 studenti idonei alla borsa di studio, la cifra degli idonei non assegnatari ammonta a 695, per un totale di 1.564.250,60 € che mancano per coprire le loro borse di studio".

"Una situazione allarmante e preoccupante che va a creare uno storico senza precedenti all’interno della Regione e nel nostro Ateneo - prosegue l'associazione studentesca - Preso atto di questi dati riteniamo impensabile che l’Emilia-Romagna, che storicamente ha sempre garantito la copertura totale delle borse di studio, in un solo anno accademico passi dal 100% a poco meno del 75 % ed inoltre chiediamo che il Governo e la Regione lavorino assieme per tutelare il DSU (Diritto allo studio Universitario) di tutti gli studenti e le studentesse idonei. Come Unione Universitaria daremo battaglia dentro agli organi di nostra competenza affinché gli studenti non vengano abbandonati a loro stessi".