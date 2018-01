Sciopero, il sindacato Usb occupa gli uffici di Seta. L'azienda reagisce

Oggi il servizio dei bus Seta a Modena ha subito i disagi di un nuovo sciopero, indetto dal sindacato Usb per protestare ancora una volta contro l'azienda del trasporto pubblico locale, che la sigla definisce "sorda e arrogante" alle richieste avanzate dai lavoratori. In mattinata si è anche verificato un fuori programma che ha generato non poche tensioni: una delegazione di lavoratori guidata dal Sindacato USB è salita negli uffici della Direzione di Seta, chiedendo l'apertura di un confronto.

Un atteggiamento che non è piaciuto al direttore ROberto Badalotti, che ha anche chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per sgomberare i locali da una ventina di persone.

"A poco serve questo atteggiamento, quando dalla nostra parte c'è tutta la ragione di decine di scioperi, sostenuti dalla totalità dei lavoratori, con cui chiediamo un servizio efficiente, condizioni di lavoro decorose, sicurezza per noi e per l'utenza - hanno commentato i portavoce di Usb Modena - La mobilitazione continuerà inevitabilmente, contro questi atteggiamenti da padroni delle ferriere e in difesa di un servizio che sembra interessare solo ai cittadini ed ai tranvieri".

Nel pomeriggio la Direzione aziendale di Seta ha commentato l'episdio, stigmatizzando quanto avvenuto. "Proprio nel momento in cui si riapre il confronto di merito e si profilano accordi tra l’azienda e le organizzazioni sindacali su questioni significative (es.: premio di risultato; trattamento dei nuovi assunti), alcune sigle minoritarie fanno ricorso a provocazioni e strumentalizzazioni all’insegna del “tanto peggio tanto meglio”, al solo scopo di guadagnare visibilità e distogliere l’attenzione dal merito delle questioni in discussione - aha dichiarato l'azienda - Non saranno certo questi atteggiamenti a far mutare l’atteggiamento dell’azienda".