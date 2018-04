Vandali nel cortile di casa di Cecile Kyenge, solidarietà dal Pd

La scorsa notte ignoti si sono introdotti nel cortile di casa della famiglia di Cecile Kyenge, a Gaggio in Piano, e hanno vandalizzato le pareti dell'edificio. E' il Partito Democratico di Modena a renderlo noto in un comunicato del segretario provinciale Davide Fava in cui si esprime solidarità all'eurodeputata di Castelfranco Emilia.

“Si tratta chiaramente di un gesto intimidatorio nei confronti del lavoro di Cècile e di disprezzo dei valori di integrazione e inclusione che, prima come ministro e ora come europarlamentare, continua a difendere con convinzione e capacità - scrive Fava - Il clima di odio sociale, prevalentemente alimentato sui social media, ora sta, purtroppo, tracimando anche nella realtà quotidiana, forse rafforzato dalla vittoria alle elezioni politiche di forze che, non di rado, hanno assunto posizioni dichiaratamente razziste e xenofobe. Cècile Kyenge, per il suo impegno e per la sua storia, è diventata un simbolo e, colpendo lei, si colpiscono quelle idee di comunità solidale e inclusiva che come Partito democratico abbiamo sempre proclamato e continueremo a perseguire. Siamo, pertanto, vicini a Cècile e ai suoi familiari e condanniamo con fermezza questi gesti barbari e intimidatori".

Anche altri esponenti del partito, da Fassino a Toia, esprimoni vicinanza all'ex Ministro, la cui carriera politica è stata costellata di episodi di natura razzista, che hanno anche portato a diverse condanne per diffamazione. "Confermiamo la nostra fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura nell’auspicio che riescano al più presto, e senza indugio, a individuare e punire i responsabili di un atto così vile e odioso”, chiosa il Pd modenese.