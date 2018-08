Formigine, in vendita il terreno comunale delle ex scuole Ginzburg

Una cessione di un terreno di proprietà pubblica ma attualmente inutilizzato, il cui ricavato andrà immediatamente a vantaggio di tutta la collettività, dal momento che il Comune di Formigine ha già deciso di destinarlo ad opere di manutenzione straordinaria, che interesseranno tutto il territorio comunale, e che verranno effettuate su strade, con il rifacimento del manto stradale e l’installazione o la sostituzione di griglie e caditoie per un miglior deflusso delle acque piovane, ma anche con interventi su diversi edifici, compresi gli impianti sportivi.

La vendita del terreno delle ex scuole materne Ginzburg, in via Alessandro Tassoni a Formigine, è infatti oggetto del bando pubblicato in questi giorni dall’amministrazione comunale. Un’operazione che consentirà al futuro proprietario dell’area di intervenire complessivamente su più di 1.300 metri quadrati di superficie utile. Trattandosi di una vendita in diritto di proprietà, è dunque previsto dalla legge il pagamento della tassa di registro, anche se, proprio per agevolare gli interessati a partecipare al bando, sono accettati ribassi fino al 10% (appunto il corrispettivo della tassa di registro) rispetto alla base d’asta, che ammonta a 900.000 euro. Le offerte dei soggetti interessati al bando dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 10 settembre.

“Un’operazione che consente – spiega Armando Pagliani, assessore all’Urbanistica – di implementare le attività di manutenzione effettuate dal Comune, rispondendo così alle richieste dei cittadini. Un intervento ad ampio raggio che, per quel che riguarda le strade, riesce ad estendere il numero di vie interessate rispetto al già consistente Piano Asfalti, presentato lo scorso marzo”.