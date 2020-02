"Possibile proroga della chiusura delle scuole", l'ipotesi dell'assessore Venturi

Ancora non ci sono decisioni ufficiali ma "mi pare molto probabile che la chiusura delle scuole possa essere prorogata per un'altra settimana. Una volta che hai chiuso credo che chiudere per una settimana sola avrebbe poco senso" dal punto di vista sanitario.

La previsione, a margine di una conferenza stampa tenuta questa sera sul coronavirus, è dell'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna Sergio Venturi, che venerdì cederà però l'incarico al nuovo assessore Raffaele Donini.

Venturi ha relazionato sulle cifre del contagio oggi alle 17.30, poi ha risposto ad alcune domande più generali sulla gestione dell'emergenza in Emilia Romagna. A chi gli chiedeva come mai della chiusura di determinate attività e non di altre (palestre e piscine in primis), l'assessore ha risposto laconicamente con un "non lo so", spiegando poi che domenica scorsa possono essere state fatte valutazioni frettolose.

Domande che in effetti ricorrono con molta frequenza, data l'evidente disparità di trattamento subita da tanti settori della vita pubblica e anche alcune ritrattazioni avvenute con i chiarimenti forniti 24 ore dopo l'ordinanza, che era stata molto vaga.