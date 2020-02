Bonaccini convoca i sindaci. Domani il summit sulla riapertura delle scuole e delle attività

Non solo la nuova giunta regionale: sulle chiusure anti-coronavirus in Emilia-Romagna il presidente Stefano Bonaccini convoca per domani i sindaci della regione. Il nodo principale è se prorogare lo stop di scuole e Università la prossima settimana. "Domani incontro in Regione i presidenti di provincia, il sindaco metropolitano Merola e i sindaci dei comuni capoluogo e proviamo a valutare", ha spiegato oggi Bonaccini a L'aria che tira, su La7.

"Ad esempio io dico: musei e luoghi della cultura, i cinema, forse riaprirli potrebbe essere possibile? Valutiamo". Ma ovviamente il nodo principale è quello delle scuole, sul quale il governatore dell'Emilia-Romagna auspica una decisione condivisa. "Va valutato insieme e andrebbero fatti provvedimenti comuni", dice. Davanti alle telecamere Bonaccini ha difeso la decisione di chiudere le scuole. Una scelta, sostiene, "richiesta da oltre il 90% dei genitori per la paura che si era ingenerata e perchè a scuola si concentrano migliaia di bambini tutti i giorni. Perchè le scuole chiuse e le palestre no? Perchè la scuola è obbligatoria, in palestra se non vuoi non ci vai. E poi sono quasi vuote", ha sottolineato il presidente in un altro momento dell'intervista.

(DIRE)