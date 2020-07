Viabilità Modena-Sassuolo. Bargi (Lega): "Avviare i lavori per garantire sicurezza"

Le scarse condizioni di sicurezza dei punti di interferenza tra la viabilità stradale e la rete ferroviaria regionale Modena-Sassuolo sono al centro di un'interpellanza di Stefano Bargi (Lega).

Il consigliere, nell'atto, sottolinea che già da gennaio 2020 sarebbe stato siglato dal Comune di Modena un protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi infrastrutturali per il miglioramento e la sicurezza della viabilità. "Il piano- continua il leghista- prevedeva una spesa di 17,8 milioni di euro e il reperimento dei fondi era in capo alla Regione Emilia-Romagna. Tuttavia-ad oggi la Regione avrebbe chiarito che non si hanno le risorse economiche e, pertanto, le attività rimangono sospese. Come però ammesso anche dalla stessa Regione sarebbe urgente in particolare l’eliminazione dell’intersezione oggi presente su via F.lli Rosselli, che provoca non pochi disagi alla circolazione ferroviaria e stradale".

Il consigliere fa anche notare che "l'elevato numero di passaggi a livello nel comune di Formigine" sulla linea Modena-Sassuolo avrebbe già causato molti disagi ai residenti. Da qui la richiesta alla Giunta di capire se siano previsti interventi per risolvere la situazione.

Il consigliere, infine, domanda come la Regione intenda reperire le risorse necessarie per i lavori infrastrutturali della Modena-Sassuolo e, nel caso in cui non riesca, quali soluzioni alternative intenda avviare.