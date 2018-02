Viale Gramsci, un nuovo bando per attrarre negozi e rilanciare l'area

Per gli esercizi commerciali della zona di viale Gramsci a Modena saranno disponibili 110 mila euro di contributi per finanziare interventi di riqualificazione delle attività, mentre altri 60 mila euro sosterranno nuove aperture di imprese commerciali. Lo prevede il secondo bando predisposto nell’ambito del Progetto Periferie (“Ri-generazione e innovazione” per l’area Nord) le cui linee guida hanno ottenuto il via libera dalla giunta del Comune oggi martedì 13 febbraio. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni.

La delibera, presentata dall’assessora alle Attività produttive e alla Smart city Ludovica Carla Ferrari, prevede diverse novità rispetto al primo bando con il quale in ottobre sono stati assegnati 80 mila euro di contributi a 15 attività già presenti nel quartiere generando circa 200 mila euro di investimenti.

In primo luogo, i 170 mila euro complessivi del nuovo bando potranno essere utilizzati in un’area più ampia rispetto a quella dei mesi scorsi: oltre a viale Gramsci, via del Mercato e via Toniolo, infatti, i contributi potranno andare anche a imprese che si trovano nelle vie Di Vittorio, Donati, Miglioli, Diena, Teglio, Buozzi, Grandi e in strada Attiraglio, solo ne tratto a est della rotatoria. Ma non potrà partecipare chi ha già ottenuto risorse in ottobre per gli interventi di riqualificazione.

Le scadenze per le domande saranno due: la prima è fissata al 31 maggio, la seconda al 15 ottobre. In ogni caso, potranno essere tenute in considerazione con spese ammissibili per la riqualificazione quelle sostenute dopo il 30 settembre 2017, cioè dopo la chiusura del primo bando.

In occasione del primo bando, tuttavia, non erano stati presentati progetti per l’apertura di nuove iniziative commerciali. Per i 60 mila euro previsti a questo scopo nel nuovo bando, quindi, è stato introdotta una maggiore flessibilità del contributo il cui valore massimo è stato portato da 10 a 15 mila euro, ma non potrà superare il 50 per cento dell’investimento previsto.

Tra le novità anche il ruolo di supporto offerto gratuitamente dalle associazioni di categoria del settore ai propri associati: Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam, infatti, offriranno il servizio gratuito di compilazione e trasmissione della domanda di partecipazione.

Il Progetto Periferie è il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area nord di Modena che ha ottenuto un finanziamento dal Governo di 18 milioni di euro nell’ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. L’investimento complessivo per la rigenerazione e lo sviluppo dell’area nord, considerando gli interventi previsti dai partner pubblici e privati, è di circa 59 milioni di euro.

Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori di riqualificazione del sistema della mobilità relativi alla zona di Porta Nord (nuova rotatoria e interventi sul piazzale di accesso alla stazione ferroviaria) ed è stata pubblicata la gara per costruire la palazzina di Abitare sociale in via Forghieri (33 alloggi e un centro diurno per diversamente abili per un valore complessivo dell’intervento di 8 milioni e 100 mila euro), mentre è già in fase avanzata il cantiere della Casa della salute, proprio di fronte a Porta Nord, e nelle prossime settimane è prevista anche la pubblicazione della gara per il Data Center Modena Innovation Hub (costo complessivo di 5 milioni 100 mila euro). Il Programma, inoltre, prevede interventi sulla mobilità pedonale e ciclabile in tutto il quartiere, anche per favorire la ricucitura con il centro cittadino, un’attenzione particolare alla sicurezza, con il potenziamento del sistema di videosorveglianza in tutta l’area, e un’attività di portierato sociale di quartiere che è già iniziata.