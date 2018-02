Emiliani al voto, in un video le istruzioni sul nuovo sistema elettorale

Sono oltre 3,5 milioni gli elettori emiliano-romagnoli (secondo l’ultimo aggiornamento del giugno 2017 del Ministero dell’Interno) chiamati al voto domenica 4 marzo 2018, dalle 7 alle 23, per il rinnovo dei due rami del Parlamento nazionale, in cui all’Emilia-Romagna spetteranno 45 deputati e 22 senatori. Rispetto alle politiche del 2013, gli aventi diritto sono cresciuti di circa 100 mila unità. Le donne sono oltre 1.800.000, mentre gli uomini circa 1.700.000.

La Regione Emilia-Romagna ha approntato una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale, con molte informazioni utili che verranno aggiornate da qui al giorno delle elezioni.

Il numero complessivo delle sezioni elettorali in tutto il territorio regionale è 4.513: al primo posto Bologna con 1.049 seggi, in ultima posizione Piacenza con 304. Ben 44 sono, invece, le sezioni dislocate negli ospedali. Gli elettori dell’Emilia-Romagna dovranno eleggere 45 deputati a Montecitorio e 22 senatori a palazzo Madama. Per la prima volta si vota con la con una nuova normativa elettorale, approvata dal Parlamento al termine della XVII legislatura, che ha introdotto numerose novità.

Per palazzo Montecitorio 17 deputati saranno eletti in altrettanti collegi uninominali, calcolati sulla base della popolazione risultante dal censimento 2011. Per attribuire i restanti 28 seggi con metodo proporzionale nella circoscrizione Emilia-Romagna sono stati costituiti 4 collegi plurinominali. La popolazione è distribuita nei collegi plurinominali aggregando per tre collegi (il numero 1, 2 e 3) quattro collegi uninominali ciascuno, e uno (il numero 4) aggregando cinque collegi uninominali.

Per l’elezione del Senato della Repubblica l’intero territorio dell'Emilia-Romagna costituisce un’unica circoscrizione regionale. In base alla popolazione uscita dal censimento 2011 alla regione sono assegnati 22 seggi, di cui 8 attribuiti in collegi uninominali. I restanti 14 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 2 collegi plurinominali costituiti dall’accorpamento dei collegi uninominali del Senato.

