Vignola, l'Amministrazione intitola una via a Oriana Fallaci

Il sindaco di Vignola Simone Pelloni e il suo vice Angelo Pasini hanno scoperto ufficialmente il cartello di una nuova via che è stata aperta a Vignola. La strada è dedicata a Oriana Fallaci ed è una laterale di via Montanara.

Si tratta della prima via nella provincia di Modena dedicata alla giornalista e scrittrice scomparsa nel 2006 all'età di 77 anni. Negli ultimi anni in tutta Italia sono state dedicate a lei vie e piazze, ma non senza polemiche: diversi comuni, infatti, hanno respinto le richieste avanzate dalle forze politiche di centrodestra in tal senso.

Il sindaco Pelloni spiega in un post la scelta: "Innanzitutto vogliamo iniziare a riequilibrare il numero delle vie comunali dedicate alle donne, visto che nella toponomastica locale sono ancora in numero nettamente inferiore rispetto ai nomi maschili (la strada in questo senso è ancora lunga, ma si dice che chi ben comincia…). Inoltre, la scrittrice e giornalista Oriana Fallaci è sempre stata una pensatrice originale e per molti versi precorritrice dei tempi. Le sue prese di posizione sulla difesa dei simboli cristiani in quanto portatori di valori della società occidentale e sul diritto di esistere allo Stato di Israele, con la contestuale e ferma condanna dell’antisemitismo, ci sembrano motivi validi per ricordare concretamente anche a Vignola un’importante figura del nostro tempo".