Il premier Gentiloni domani a Modena per il progetto Periferie

Sarà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in persona a dare il via - quantomeno simbolico - al tanto atteso e a lungo rinviato progetto di riqualificazione del comparto ex Mercato Bestiame e più in generale della fascia ferroviaria di Modena. Il premier è infatti atteso per domani in città, alle ore 15 presso il PalaMadiba di via Canaletto.

L'occasione è quella del conferimento alla città dei fondi del cosiddetto Bando Periferie, grazie al quale Modena ha ottenuto 19 milioni di euro da impiegare per la rigenerazione di una delle aree più degradate in seguito alla dismissione di numerose attività produttive. L'accordo era già stato sancito lo scorso marzo, quando il sindaco Muzzarelli si era recato a Palazzo Chigi. Domani la visità verrà ricambiata, in quella che dovrebbe essere una semplice e concisa cerimonia istituzionale.