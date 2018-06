Nuovo attacco al sindacato, volantini di Progetto Nazionale davanti alle sedi Cgil

Progetto Nazionale rivendica la paternità dei manifesti affissi nel corso della notte davanti alle sedi della CGIL di Reggio Emilia, Modena e Bologna e lo striscione davanti alla sede regionale di Bologna. A Modena sono stati attaccati alla bacheca di piazza Cittadella tre volantini che ritraggono da un lato un manifestante di colore con la pettorina del sindacato e dall'altro Susanna Camusso durante la partecipazione al recente Gay Pride, immagini accompgnate dallo slogan "Tra PDemoSsessualei i immigrati, lavoratori dimenticati".

"Da anni ormai i principali sindacati italiani, CGIL in testa, hanno accantonato tutte le battaglie in favore dei lavoratori e delle famiglie italiane; palesando un progressivo abbandono delle originarie lotte in favore di altre più in "voga" e soprattutto di maggior interesse - attaccano i militanti di Progeetto Nazionale - Vediamo come oggi CGIL e altri sindacati corrano in piazza per difendere il business dell'accoglienza e per sostenere le rivendicazioni delle lobbies LGBT".

"Da una parte migliaia di esseri umani vengono trasportati in mezzo al mare da un continente all'altro con l'unica prospettiva di diventare manodopera a basso costo e merce di scambio tra ONG e cooperative, dall'altra sostenere le lobbies LGBT favorisce diverse dinamiche di mercato e nuovi profittevoli business come "l'utero in affitto". Il tutto a scapito dei lavoratori che oggi si ritrovano abbandonati ,indifesi e dimenticati da un sindacato che non li ritiene più prioritari e che oggi preferisce occuparsi di altro", chiosa Progetto Nazionale nella sua rivendicazione.

Il sindacato modenese ha commentato sul proprio profilo social l'accaduto, definendolo "l'ennesima dimostrazione che razzismo, fascismo, xenofobia e omofobia devono essere contrastati. Ancora una volta presso la sede della Camera del Lavoro di Modena, ma non solo, volantini aberranti".