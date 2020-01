Elezioni Regionali, arriva nel modenese Nicola Zingaretti

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti è atteso nel modenese per giovedì prossimo 9 gennaio. Le tappe del suo tour elettorale sono ancora in via di definizione, ma alcuni appuntamenti sono già fissati. Zingaretti sarà al mercato di Vignola attorno alle 11.30, poi incontrerà gli imprenditori della zona Terre di Castelli in un pranzo di lavoro a invito al Ristorante Il Moretto. Nel pomeriggio è atteso a Modena per un'iniziativa al Centro sociale Orti di San Faustino. Infine, a seguire, visiterà la mostra dedicata al 70esimo anniversario dell'Eccidio delle Fonderie Riunite che si inaugura proprio il 9 gennaio presso Ago- Modena Fabbriche Culturali.

"Il Pd è impegnato in una campagna elettorale cruciale per il buon governo delle nostre terre- afferma il segretario del Pd modenese Davide Fava- insieme al segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti saremo in provincia e in città, tra la gente, incontrando cittadini, imprenditori, lavoratori e pensionati. In ascolto dei loro bisogni, per meglio progettare il futuro delle nostre comunità. Doveroso l'omaggio alle nostre radici e alla nostra storia con la visita alla mostra fotografica che ricorda l'episodio più drammatico delle lotte sindacali del dopoguerra".

