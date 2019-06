Maturità 2019, in prima prova Ungaretti e Sciascia

Anche quest'anno, per 6.082 ragazzi modenesi, è arrivato il grande giorno. In tutta Italia, gli studenti che ieri sera hanno preso sonno coccolati dalle note di Venditti, sono entrati nelle loro scuole con lo zaino carico di paure ma anche di felicità, perchè la prima prova segna l'inizio -se non altro- del "conto alla rovescia". La notte prima degli esami è già diventata mattina, la campanella suona le 8.30, vengono consegnate le tracce del tema: è iniziata la maturità.

Come tutto il resto dell'esame, anche la prima prova è cambiata radicalmente. Dalle 4 tracce classiche cui si era abituati, le tipologie di tema diventano: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per l’analisi del testo la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori sono due, anziché uno come accadeva fino ad ora.

Toto-tema a parte, di sicuro fino ad oggi si sapeva soltanto che per l'analisi del testo avrebbero potuto essere proposti testi letterari dall'Unità di Italia ad oggi.

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

Giuseppe Ungaretti, "Risvegli" da "L'Allegria", il Porto Sepolto Leonardo Sciascia, "Il giorno della civetta"

TIPOLOGIA B - TESTO ARGOMENTATIVO

Tommaso Montanari, brano tratto da "Istruzioni per l'uso del futuro" Steven Sloman, "L'illusione della conoscenza" Corrado Stajano, "L'eredità del '900", brano tratto dall'introduzione alla raccolta di saggi "La cultura italiana del '900"

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE ESPOSITIVO/ARGOMENTATIVA

Discorso del prefetto Luigi Viana in occasione del trentennale dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Tra sport e storia, in ricordo di Gino Bartali, campione di ciclismo e Giusto tra le nazioni

Come ha fatto il ministero questa mattina sulle sue pagine social, anche la redazione di ModenaToday vuole fare un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi dell'"A. Venturi", Scuola paritaria privata "Francescane dell' Immacolata", "C.Cattaneo" (con sezioni associate IPCT e IPSS. "G.Deledda"), "G.A.Cavazzi" (con sezioni associate ITC; IPCT e Liceo scientifico "A.Sorbelli"), "Primo Levi" (con sezioni associate ITI, IPIA e IPCT), "G.Luosi" (con sezioni associate ITC, IPCT e Liceo-ginnasio "Pico"), "A.Meucci" (con sezioni associate ITI e IPCT), "E.Morante", "F.Corni", "Don Magnani", "A.Ferrari", "G.Galilei" (con sezioni associate ITI e IPIA), "Primo Levi" (con sezioni associate ITI, IPIA e IPCT), "G.Marconi" (con sezioni associate ITI e IPIA), "G. Vallauri", "L. Spallanzani" (Castelfranco), "L. Spallanzani" (Vignola e Montombraro), "I.Calvi", "F.Selmi", "J.Barozzi", "A.Baggi", "G.A.Cavazzi" (con sezioni associate ITC; IPCT e Liceo scientifico "A.Sorbelli"), "G.Luosi" (con sezioni associate ITC, IPCT e Liceo-ginnasio "Pico"), "A.Paradisi", "D.Alighieri", "Barbieri", "Sacro Cuore", "Zanarini", "A.Baggi", "G.Guarini", "I.Calvi", "Leonardo da Vinci", "A.Volta", "E.Fermi", "L.A.Muratori""S. Carlo", "M.Fanti", "A.F.Formiggini", "M.Morandi", "Sorbelli" (sede aggregata ITPC "Cavazzi"), "A.Tassoni", "Wiligelmo", "C. Sigonio". Buona fortuna ragazzi!