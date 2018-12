Castelfranco-Capo Nord in "piedibus", le autorità ringraziano i volontari

Il progetto Piedibus, riservato agli alunni delle scuole primarie, che funziona come un autobus umano formato da una carovana di bambini passeggeri che vanno a scuola a piedi, in gruppo, va in letargo invernale fino al prossimo 1 marzo 2019 per i 50 partecipanti ai percorsi Giallo e Arancione che coinvolgono gli alunni della scuola “Guinizelli” di Castelfranco Emilia capoluogo. Resta invece attivo a Piumazzo sui due percorsi che portano alla scuola “Tassoni”.

Il Piedibus è realizzato grazie soprattutto al contributo dei 25 volontari che ogni mattina, a turno, “guidano” il Piedibus, al quale, nell’anno scolastico in corso, hanno aderito 99 bambini equamente divisi tra il capoluogo e la frazione. La vicesindaco e assessora alla Pubblica Istruzione Maurizia Cocchi Bonora e l’assessore con delega alla Mobilità Denis Bertoncelli hanno consegnato proprio ai volontari di Castelfranco Emilia la giacca smanicata come ringraziamento per l’importante servizio reso alla comunità, mentre i volontari hanno salutato tutti i bambini con un piccolo dono. Nei prossimi giorni gli amministratori omaggeranno anche i volontari di Piumazzo.

“La buona partecipazione di bambini e soprattutto di volontari garantisce la positività dell’iniziativa - affermano Maurizia Cocchi Bonora e Denis Bertoncelli - Le famiglie hanno saputo cogliere i vantaggi offerti dal Piedibus che, ad esempio, è un modo per rendere la città più vivibile e meno inquinata. Abbiamo poi voluto ringraziare tutti i volontari per la loro disponibilità e rinnoviamo l’invito a tutte le famiglie di partecipare attivamente a questa bella iniziativa, iscrivendo i bambini ed eventualmente offrendosi come volontari per l’accompagnamento. Andare a piedi fa bene alla salute e all’ambiente”.

Le iscrizioni al Piedibus sono sempre aperte; è possibile effettuare l’iscrizione scaricando il modulo nella sezione del sito del comune di Castelfranco Emilia e trasmettendolo via mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.castelfranco-emilia.mo.it

I bambini che hanno aderito al progetto PIEDIBUS della scuola primaria Tassoni di Piumazzo con l’aiuto dei volontari si sono divertiti a contare i chilometri che tutti insieme hanno percorso quest’anno, sono stati ben 3.300 (la distanza da Castelfranco a Capo Nord e di 3.060 km), davvero un bel risultato!

Il progetto proseguirà anche in futuro: andare a piedi fa bene alla salute e all’ambiente.