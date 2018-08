Studenti fuorisede, quanto costa affittare una doppia o una singola

Sono circa 600 mila i giovani che frequentano l'università lontano dalla propria città: un esercito di studenti fuori sede che riempie e anima le città universitarie italiane da Sud a Nord. Per moltissimi è la prima volta fuori casa, un momento importante, a volte quanto i corsi che si seguono in aula: si imparano le prime difficoltà di organizzazione della propria vita e del proprio portafogli, anche grazie all'aiuto delle famiglie.

Quanto costa mantenere un figlio fuorisede?

Se esiste la possibilità di trovare degli impieghi part-time per contribuire alle spese, nella maggior parte dei casi le spese relative all’affitto, all’acquisto dei libri, alle tasse universitarie e alle altre provvigioni sono fuori portata.

Il costo per vivere un anno da studente fuori sede è compreso tra i 10.000 € fino a oltre 15.000 €.

Se le tasse universitarie dipendono dall’area geografica e dalla fascia di reddito, così come per il costo dei libri, il saldo varia molto a seconda della facoltà. Quello su cui si può (tentare) risparmiare è il costo di vitto e alloggio.

Quanto costano le stanze in affitto

Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it nelle 14 città più popolate da fuori sede, i prezzi degli appartamenti in affitto sono aumentati per tre anni di fila. Per una camera singola si spendono mediamente 416 euro al mese, il 9% in più in confronto a tre anni fa.

Milano è la città in cui si deve mettere in conto la cifra più alta. I 528 euro mensili richiesti mediamente per una singola, mentre per la locazione di un posto letto in doppia la spesa media è di 388 euro.

Il territorio molto ampio di Roma consente di risparmiare rispetto a Milano, a patto di allontanarsi dal centro storico e dalle zone universitarie: per una camera singola servono mediamente 439 euro, chi vive nelle camere doppie e si trova a pagare l’11% in più rispetto al 2016, vale a dire 333 euro al mese.

La terza in classifica, Firenze, è la città che quest’anno ha visto più delle altre aumentare i prezzi delle locazioni: per una stanza singola si spendono 401 euro, mentre per un posto in doppia 284 euro, rispettivamente il 13% e 14% in più rispetto al 2016.

Sempre Immobiliare.it ha raccolto cinque suggerimenti che possono aiutare i proprietari a trovare un affittuario, ma anche le richieste minime che uno studente fuori sede può richiedere.