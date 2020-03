Allenarsi a casa senza attrezzi particolari: 4 video per Lui e per Lei

In questo periodo così particolare si ha molto più tempo di rimanere a casa, pertanto la cosa più semplice da fare è sdraiarsi sul divano e guardare la propria serie preferita in televisione o su Netflix, casomai sgranocchiando qualcosa da mangiare. Tuttavia, è necessario ricordarsi che prima o poi bisognerà uscire di casa e sarebbe spiacevole scoprire che non si riesce ad uscire di casa in modo letterale, ecco perché abbiamo creato l'articolo "10 consigli utili per una corretta alimentazione in quarantena" ed ecco perché abbiamo scelto per Lui e per Lei 4 video utili per fare attività fisica a casa propria durante questo periodo:

Workout di 20 minuti senza necessità di alcuna attrezzatura

Il primo video che consigliamo è del canale Fixfit - Fitness Lifet che spiega come effettuare un workout, ovvero un circuito, di 20 minuti senza necessità di alcuno strumento.

Allenamento dei muscoli con gli elastici

Il secondo genere di allenamento è specifico per chiunque sia interessato a lavorare sui muscoli, in questo caso però è necessario utilizzare elastici per allenamento, che tuttavia sono poco costosi (dai 6 ai 12 euro) e si trovano facilmente anche sugli ecommerce.

Allenamento bruciagrassi

Questo allenamento è specifico per chiunque si ponga l'obiettivo di bruciare grassi e in questo caso è richiesto l'utilizzo della corda per effettuare l'attività del salto. Tuttavia, anche la corda, come gli elastici, sono prodotti poco costosi (dai 5 ai 12 euro) che si possono anche acquistare online.

Esercizi Total Body

In questo caso specifico gli esercizi riguardano tutto il corpo e per effetturali basterà utilizzare uno strumento che tutti abbiamo in casa, ovvero due bottiglie d'acqua.

