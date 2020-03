Le 5 applicazioni utili al tempo del coronavirus

In questo periodo lo smartphone può diventare uno strumento molto utile per superare il periodo del coronavirus al meglio. Ecco perché abbiamo scelto 5 applicazioni che ti consigliamo per superare la "quarantena":

DoveFila

Nell'intento di evitare assembramenti inutili anche quando si decide di andare a fare la spesa, nasce la piattaforma DoveFila. Il suo obiettivo è quello di mostrare agli utenti i vari tempi di attesa per accedere ai vari negozi e supermercati, in modo da evitare il più possibile le lunghe code di persone. Entrando sul sito e cliccando sul logo del negozio in cui sei in coda, conferma il tuo tempo di attesa tramite l'apposito bottone "Sei in coda qui? Segnala" in modo da rendere noto a tutti gli utenti i tempi previsti in quel supermercato.

MyAusl

L'Azienda USL di Modena ha messo a disposizione dei propri cittadini la app MyAUSL, uno strumento gratuito e facilmente accessibile che permette di: rimanere sempre aggiornato sulle notizie; entrare in contatto diretto con l'Azienda attraverso una chat personalizzata; scaricare TAO e referti; compilare la dichiarazione di giustificazione anticipata per mancata disdetta.

La app è oggetto di un costante aggiornamento che sarà sviluppato anche sulla base dei suggerimenti degli utilizzatori. La app MyAUSL rappresenta un ulteriore tassello di un progetto aziendale che prevede l'utilizzo di strumenti digital e social con lo scopo di arricchire il numero di canali a disposizione della comunità e di innovare il modo di comunicare e dialogare con i cittadini.

MLOL

Leggere un buon libro è sempre un ottimo modo per passare il proprio tempo, tuttavia se non si hanno libri in casa cosa si può leggere? Molti non lo sanno ma sono disponibili online migliaia e migliaia di libri. Infatti, grazie al servizio EmiLib, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione la Biblioteca Digitale. In questi giorni di chiusura delle biblioteche a seguito del Decreto del Governo per la prevensione della diffusione dol COVID-19, approfitta di EmiLib - Emilia Digital Library, il nuovo servizio gratuito di prestito di ebook delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza!

HouseParty

L'applicazione del momento per passare il tempo con amici e parenti e intanto divertirsi. Infatti se Zoom e Skype consentono di vedersi in diretta video, è anche vero che HouseParty consente di poter contemporaneamente giocare con le persone che sono presenti in chat video con te. I giochi sono numerosi dall'indovinare cosa si sta disegnando al momento dei quiz. Si può essere in videodiretta fino a 8 persone.

ModenaToday

Ed infine consigliamo la nostra applicazione che tutti i giorni ti tiene informato su quello che succede a livello locale, ma anche nazionale grazie all'estensione Today. ModenaToday è un'applicazione unica nel suo genere in quanto il modo in cui si usa è molto simile a quello di Instagram, scorrendo le notizie come fossero fotografie.

