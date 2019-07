Le attività sportive da fare in Appennino in estate

Con l'arrivo dell'estate l'Appennino modenese si popola di turisti e modenesi in cerca di attività sportive e di divertimento. Qui di seguito vi diamo alcuni suggerimenti su attività interessanti da fare in estate in Appennino

Terme e benessere

Il nostro Appennino propone agli amanti del benessere e del relax la possibilità di riscaldarsi in terme all'interno di hotel, tra le più famose terme troviamo quelle di Cervarezza e più vicini a Modena, precisamente a Sassuolo, di Salvarola. In generale il numero delle baite dove rilassarsi è davvero elevato, se ne contano decine e decine.

In quad

Se la parola quad vi fa venire voglia di sgommare e quando vedete un sentiero pensate ad una pista, l'Appennino modenese permette di realizzare questo sogno. Presso le Piane di Mocogno si può noleggiare un quad dall'azienda "Gommista Sala". Vi ricordiamo di informarvi nei siti ufficiali per sapere in quali percorsi potete andare e soprattutto quali sono quelli da evitare.

Percorsi Benessere

In Appennino vi sono numerosi percorsi benessere, il primo che consigliamo è quello in località Monte San Giovanni, nel comune di Zocca, un percorso di efficenza fisica attrezzato appositamente per permettere a tutti di svolgere attività areobica. Altre attività si possono fare sul Monte S. Giacomo, che prevede un percorso di circa 1300 metri descrivendo un anello allungato, presentando alcuni tratti in salita ed altri in discesa, più o meno accentuati, mai estremi, ma sempre predisposti per sollecitare in maniera diversa chi vi si allena. Ad intervelli regolari si incontrano le 12 stazioni di esercizi segnalate da apposite tabelle. Il percorso si divide in due sentieri che si ricollegano fra di loro, per dare la possibilità di iniziare gradualmente l'allenamento aerobico.

A cavallo

Sia che siate interessati alla romantica cavalcata tra i prati dell'Appennino, sia abbiate in mente le avventure a cavallo alla Robin Hood, in entrambi i casi l'Appennino modenese offre luoghi dove poter fare queste esperienze. Importanti maneggi si trovano a Sestola, presso l'Agriturismo Cavalli di Sparta e il Centro Ippico Sestolese. Se siete in zona Piandelagotti c'è il Centro Ippico Boscoreale, se invece vi trovate in località Riolunato, o nei dintorni, potete usufruire del locale Maneggio. Infine a Polinago trovare il Maneggio Taverna del Brutto.

In mountain bike

Se la vostra passione sono le due ruote a pedali non potete non vivere l'esperienza degli appennini modenesi in mountain bike.Vi consigliamo tre tratti da seguire: il primo è quello del monte Cimone, ovvero partite da Fanano e seguite il percorso che vi porterà al Lago della Ninfa, da lì nella valle del Fellicarolo e poi ai piedi del Monte Cimone. Il secondo itinerario è il passo del colombino, ovvero sempre da Fanano raggiungete la Linea Gotica, da dove potete ammirare il più bel panorama che il nostro Appennino può offrire. Infine, un tradizionale percorso è quello di via Vandelli, che inizia da Modena, ma è difficile raggiungere la meta partendo dal capoluogo di provincia, per questo consigliamo di iniziare a Serramazzoni, dove parte il sentiero che si avvicina alle cascate del Bucamante e poi al castello di Monfestino, quindi quello di Montecuccolo nei pressi di Pavullo e dal ' alle Selve di Brandolo e raggiungere uno dei luoghi più enigmatici di tutti, ovvero il Ponte del Diavolo.