B&B a Modena e provincia: quali scegliere per risparmiare

Una guida utile che consente di trovare i B&B più adatti alla propria richiesta con una semplice telefonata.

Perché scegliere un B&B

Il primo motivo per cui scegliere un B&B è la scelta migliore riguarda il proprio portafoglio, infatti spesso i B&B sono più convenienti rispetto agli hotel. Il secondo aspetto è il contatto umano con chi abita in questi luoghi, spesso persone che sono nate lì e che sanno consigliare anche meglio della receptionist di un'hotel cosa visitare e dove andare a mangiare.

Il terzo motivo è l'attenzione nei vostri confronti, perché per l'hotel siete un numero tra tanti, mentre per il B&B siete un essere umano con cui è più facile scambiare idee o anche semplicemente ottenere qualche consiglio in più sul luogo. Il quarto è senza dubbio il calore di casa, aspetto che per alcuni è così importante da essere al primo posto.

B&B a Modena

Esperia Residence (Modena)

Via Archirola, 29 - Zona: Centro - Posizione: Città / Paese

Tel: +39 328 4622711 - (+39) 3284622711

Il Cantastorie (Castelfranco Emilia)

Via Emilia Est - Cavazzona, 288-290 - Zona: Periferia - Posizione: Pianura

Tel: 3472515091

Antico Mulino Bramante (Modena)

Via Vignolese, 1474 - Zona: Periferia - Posizione: Città / Paese

Tel: 3336655378

Al Fondo Giardino (Modena)

Via Mavora , 21 - Zona: Periferia - Posizione: Campagna

Tel: 059 956070 - (+39) 3312833684

Il Castello di Vetro (Castelvetro)

Via Cialcini, 2 - Zona: Centro storico - Posizione: Città / Paese

Tel: 059790608 - (+39) 3302418855

Ca' Lenzotti (Riolunato)

v. Serpiano, 3 - Zona: Periferia - Posizione: Montagna

Tel: 3481201565

Il Ciocco (Montecreto)

Via Ronco La Croce, 220 - Zona: Periferia - Posizione: Montagna

Tel: 053663020 - (+39) 3393480743

Appatmo (Modena)

Strada Saliceto Panaro, 2 - Zona: Semi centro - Posizione: Città / Paese

Tel: 3476880958

Elmira (Modena)