Cosa fare in autunno in Appennino

Le prelibatezze della montagna

Questo è il perido dell'anno in cui l'Appennino offre le sue migliori prelibatezze. Infatti troverete i piatti a base di castagne come castagnaccio e ciacci, i formaggi caprini del modenese, nonchè ovviamente i borlenghi che hanno un legame stretto con questo periodo dell'anno, e poi quello che è il dolce natalizio tipico della montagna di Modena, ovvero il croccante arrotolato.

Weekend sugli scii

Per gli amanti dello scii le stazioni dedicate sono davvero numerose. La più nota tra tutte è quella del monte Cimone, a cui però si aggiungono quelle di Frassinoro, le Piane di Mocogno e Pievepelago. Se le più frequentate rimangono quelle del Cimone, quelle di Frassinoro sono diventate famose in quanto teatro dei Campionati Italiani Assoluti e Cittadini di scii.

Castagne e marroni

Per gli amanti di questi due frutti c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per preferisce le castagne le più buone le trova nella località bolognese di Castel del Rio, con i suoi paesi e frazioni vicini di Fontanelice, Casal Fiumese e Borgo Tassignano. Se invece preferite i marroni, due sono quelli da mangiare, ovvero quelli di Pavullo e quelli del Frignano, che vedono come area protagonista la zona di Zocca.

Trekking e ciaspolate

Il trekking e le ciaspolate sono le due attività sportive più antiche che si facevano in montagna. Per chi non sapesse cos'è la ciaspolata, sappia che è una tradizione legata ad un oggetto usato dai montanari per spostarsi quando vi era davvero tanta neve. I luoghi preferiti nel modenese dove fare la ciaspolata sono sicuramente Passo dei Tre Termini e Passo delle Forbici, anche se il luogo più affascinante rimane il Monte Giovo. A questi si aggiungono i percorsi dell'Abetone e le direzioni di Passo del Lupo e dell'area attorno alla Linea Gotica. Vi invitiamo a seguire itinerari insieme a professionisti.