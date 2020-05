Dove giocare a Golf in provincia di Modena

Se sei un appassionato di golf e cerchi un luogo dove giocare ecco i campi disponibili in provincia di Modena.

Poligolf di Modena

Cosa offre: Driving range, 20 Postazioni (di cui 8 coperte), Putting green, 2 Pitching green, 2 Bunker, Club house, Mini golf, Accesso alla struttura anche nelle ore notturne grazie all'illuminazione del campo e Pista ciclabile

Indirizzo e Contatti

Strada Morane 361 - Modena - MO

Telefono: 059/3092678

Fax: 059/3092678

E-mail: info@poligolf.it

URL: http://www.poligolf.it/

Golf Club Giardino (Carpi)

Cosa offre: Campo pratica con una buca con driving range e pitching area. Club house, spogliatoi, parcheggio.

Indirizzo e contatti:

Via Motta 39 - Carpi - MO - 41012

Telefono: 059/680283

E-mail: info@clubgiardinocarpi.it/

URL: http://www.clubgiardinocarpi.it/

Modena Golf & Country Club (Formigine)

Cosa offre: Club house, spogliatoi, piscina, sauna, 2 campi da tennis, campo pratica, bar, ristorante, pro-shop, sala TV, sala congressi, sala biliardo, sala bridge, puttingreen, pitchingreen e noleggio attrezzature, parcheggio.

Indirizzo e contatti:

Via Castelnuovo Rangone, 4 - Colombaro - Formigine - MO - 41050

Telefono: 059/553482 - Ristorante tel.059/470017

Fax: 059/553696

E-mail: segreteria@modenagolf.it

URL: http://www.modenagolf.it

Golf Club La Marchesa (Mirandola)

Cosa offre: Campo pratica con una buca con driving range e pitching area e putting green. Spogliatoio, noleggio attrezzatura, parcheggio

Indirizzo e contatti:

Via Per Concordia, 46/2 - Mirandola - MO - 41035

Telefono: 0535/611098

E-mail: info@clublamarchesa.it

URL: http://www.clublamarchesa.it/

Monte Cimone Golf Club (Sestola)

Cosa offre: In località Serraventata, in splendida posizione tra Sestola e Fanano, è situato il Monte Cimone Golf Club, dotato di 9 buche, campo pratica con 10 postazioni coperte, Puttingreen, Pitching Area e Club House dotata di ristorante, proshop, spogliatoi e servizi. Presenza di maestro federale per lezioni individuali e corsi collettivi per adulti e bambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Indirizzo e contatti:

Indirizzo Via Libertà 53 41029 Sestola MO

Telefono 0536/62967

Fax 0536/60857

E-mail golfclub@appenninobianco.it

Internet www.montecimonegolfclub.it