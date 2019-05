Dove mangiare vegano a Modena. I ristoranti in città

Quello del veganesimo o della cucina vegana è un trend in ampia ascesa grazie sia alla ricerca di un'alimentazione con meno carne, ma anche per motivi filosofici ed etici. In entrambi i casi, scegliere un'alimentazione vegana significa poterla continuare anche fuori dalle mura domestiche ovvero scegliendo ristoranti in grado di offrire quel tipo di pasto.

In Italia i vegani sono, secondo il Rapporto Eurospes 2018, il 5% della popolazione ovvero sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente secondo Mintel. Si tratta di numeri importanti anche a livello di business. Infatti, più domanda determina anche un incremento del mercato in cui si può muovere l'offerta, e da questo punto di vista l'Emilia-Romagna è la regione più virtuosa di tutti, contando 94 risotranti biologici, davanti alla Lombardia con 82 locali simili. Non solo, infatti è anche la Regione con la più elevata densità di ristoranti per numero di abitanti.

I ristoranti vegani a Modena

Io Veg - via Pietro Giardini 632 - 059 354107

Ristorante Julienne - Via Scanaroli, 22 - 059 9785400

L'Erbavoglio Insalateria - Via Bernardino Ramazzini, 65 - 059 8772892

Bottega Vegana - Via Coltellini, 19 -21 - 059 220153