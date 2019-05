Brioche di mezzanotte : dove mangiarlo a Modena

Chi non ha mai fatto la famosa "colazione post-discoteca" in una delle pasticcerie presenti in città ? Una tradizione che viene ripetuta da almeno due generazioni, tuttavia non tutte le pasticcerie o forni sono aperti in quell'orario, ecco perché è utile sapere già prima dove andare per non trovarsi con la serranda abbassata.

La mezzanotte, infatti, è un orario abbastanza particolare in quanto non si tratta delle tre o quattro del mattimo quando i fornai sono già a lavoro e acquistare le brioche è facile, ma al contrario nella maggior parte dei casi stanno dormendo. Si tratta quindi di pochi posti a Modena.

Dove mangiare brioche a mezzanotte a Modena

Ventiquattrore - Via Michele Fusco, 1490;

Forno Friggitoria - Via Luigi Gazzotti, 257;

Forno Grena - Via Alessandro Coppi, 125;

Bar Pasticceria Pamela - Via Emilia Est, 794;