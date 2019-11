Sei in cerca di un baby parking a Modena? Ecco dove andare

I baby parking sono strutture ben attrezzate con personale qualificato dove poter lasciare le figlie e i figli anche solo per qualche ora o qualche giorno durante la settimana.

Il Girasole

Girasole 1: viale Corassori, 70 - Modena - Tel. 059/220600

Orario: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00

Girasole 2: via La Spezia, 72 - Modena . Tel. 059/271096

Orario: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 16.00

Età: accolgono bimbi da 9 a 36 mesi

info@ilgirasolenido.com

Spazio bambini - Grandemilia

Uno spazio ludico, attrezzato e gratuito, per l’intrattenimento dei più piccoli. Gestito da personale specializzato.

c/o Centro Commerciale Grand'Emilia - via Emilia Ovest 1480

Orario: aperto da lunedì a venerdì ore 14.00 - 20.00, sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 20.00

Età: accoglie bambine e bambini i da 3 a 8 anni per un massimo di 2 ore

www.grandemilia.it

Oplà - Centro ludico motorio

Via Gasparini, 13

Tel. 059/285215

info@oplamodena.it - www.oplamodena.it

Baby parking, corsi per grandi e piccoli, feste di compleanno.

Stradora - Servizio ricreativo

presso Manine d’Oro - Via Marconi, 49

Tel. Elena 333/2530061 - Francesca 340/4054418

info@stradora.net - www.stradora.net

Orari: aperto dal lunedi al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Età: accoglie bambine e bambini da 12 mesi a 6 anni