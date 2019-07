Dove fare barbeque e pic-nic nei parchi della provincia di Modena

Il territorio modenese offre tante possibilità agli amanti delle grigliate e dei pic-nic in aree naturali, tra cui aree fluviali e tante riserve protette.

Parco Fluviale (Marano sul Panaro)

Chi non è mai andato a passare una domenica sul Panaro presso il Parco Fluviale? Se la vostra risposta è no, allora è tempo di andarci perché è davvero rilassante come esperienza. Proprio presso il Parco Fluvale di Marano, che si situa lungo via Fondoalle, è possibile avere a disposizione una zona perfetta per il pic-nic adiacente al letto del fiume e ombreggiata grazie agli alti alberi lì presenti. E' inoltre presente un parcheggio che si situa presso il campo sportivo.

Parco Lago Zoo (Spilamberto)

. E' un parco che si trova tra Spilamberto e Castelvetro, perfetto per i bambini e per chi ama gli animali. Infatti al centro di quest'area vi è un grande lago e dall'altra parte rispetto all'entrata si trova una zona ombreggiata dagli alberi in cui sono presenti diversi tipi di animali. Si passa infatti dai pavoni liberi di circolare, agli animali della fattoria alle scimmie. Il parco offre non solo un parcheggio e un'ampia area verde di prato dove fare pic-nic, ma anche strumenti per la grigliata.

Parchi del Fondovalle (Casone)

E' un'altra area a monte della via Fondovalle, situata poco prima di arrivare alla frazione Casone. Il luogo è molto interessante per l'ambiente ricco di calanchi, ossia un'area argillosa interessante sia per gli aspetti geologici che per quelli botanici e fuanistici. Sono infatti presenti le argille scagliose, che saranno facilmente riconoscibili agli occhi dei turisti. Il luogo è ampio e offre ampi parchi. ogni commensale (robusti piatti e vassoi di plastica, bicchieri e posate).

Parco Sassi di Roccamalatina (Guiglia)

E' un parco davvero unico per i suoi sassi che si innalzano quasi inspiegabilmente sopra al parco. Un viaggio tra una flora e fauna ricche di esemplari e ben 7 itinerari a piedi che permettono di esplorare luoghi diversi tra loro, ossia si passa dall'area rocciosa a quella pianeggiante ed erbosa, sino ai paesi che confinano con il parco. Uno dei luoghi da pic-nic è l'Antica Pieve, che offre sia un parcheggio presso la Pieve del Trebbio, sia un bellissimo panorama sulle guglie dei Sassi.

Lago Santo e Monte Giovo

Il caratteristico Lago Santo e il vicino Monte Giovo sono la meta perfetta per chi cerca un'area adeguata per fare pic nic e barbeque, infatti sono presenti nel tragitto dal parcheggio al Lago Santo, così come verso il Lago delle Guadine, strutture per fare la grigliata, oltre ad innumerevoli zone per il pic nic. La zona che circonda quest'area è inoltre ricca di percorsi del CAI.